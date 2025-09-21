ناجائز اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شہری کو بھاری پڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ 221 ر۔ب میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا، جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا، پولیس نے ملزم انتظار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شہری کو بھاری پڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ 221 ر۔ب میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا، جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا، پولیس نے ملزم انتظار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔