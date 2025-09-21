صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ناجائز اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)غیر لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شہری کو بھاری پڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ 221 ر۔ب میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا، جس کی تلاشی لینے پر پستول برآمد ہوا جو چھان بین کے دوران غیر لائسنس یافتہ نکلا، پولیس نے ملزم انتظار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

