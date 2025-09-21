صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :زمین کا تنازع ،مخالفین کی فائرنگ،45سالہ شخص زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
کامونکے :زمین کا تنازع ،مخالفین کی فائرنگ،45سالہ شخص زخمی

کامونکے (نامہ نگار)زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے 45 سالہ شخص شدید زخمی ہو گیا ۔ کسوکی روڈ کا امجد اقبال نواحی گاؤں کھنگوڑہ میں دکان تعمیر کرارہا تھا کہ طارق،انور،حنان وغیرہ نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھرفائرنگ کرکے شدید زخمی کردیا جسے تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا ۔

