ایک سال سے مطلوب ڈکیتی کااشتہاری ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ایک سال سے مطلوب ڈکیتی کااشتہاری ملزم گرفتار

فیصل آباد،سمندری (سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا ) سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر تھانہ صدر سمندری پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک سال سے مطلوب ڈکیتی کے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او صدر سمندری غازی رضوان نے جدید ٹیکنیکل وسائل اور خفیہ ذرائع کی مدد سے چھاپہ مار کر ڈکیتی کے ملزم عمران کو حراست میں لیا۔ گرفتار ملزم پر سنگین وارداتوں کا الزام ہے ، جن میں اسلحہ کے زور پر شہریوں سے نقدی اور موبائل فون چھیننے کے متعدد واقعات شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عرصہ سے گرفتاری سے بچنے کی کوشش میں روپوش تھا ، جدید ٹریسنگ کے ذریعے اس کی سرگرمیوں کو ٹریک کر کے کامیاب کارروائی کی گئی۔

