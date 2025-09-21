صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھتہ دینے سے انکار ، بااثر افراد کی دکان پر قبضے کی بھی کوشش

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)بھتہ دینے سے انکار پر بااثر افراد کی دکان پر قبضے کی بھی کوشش، 13 کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ جناح کالونی میں محمد طارق نامی دکاندار نے پولیس کو دی گئی۔۔۔

 درخواست میں مؤقف اپنایا کہ ملزم مشتاق، ارتضی اور دیگر گیارہ افراد نے اس سے بھتہ دینے کا مطالبہ کیا، انکار کرنے پر ملزمان طیش میں آگئے اور اس کی دکانوں کے تالے توڑ کر نہ صرف دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بلکہ اندر سے سامان بھی چوری کرلیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

