صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلخانہ پر گھر میں گھس کر تشدد ، اغواکرنے کی کوشش ، مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
اہلخانہ پر گھر میں گھس کر تشدد ، اغواکرنے کی کوشش ، مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلخانہ کو گھر میں گھس کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے اور اغواء کرنے کی کوشش کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب میں غلام عباس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود افراد کو قابو کر کے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ملز موں کی جانب سے اسے قابو کرکے اغواء کرنے کی کوشش کی گئی۔ جبکہ ناکامی کی بنا پر ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ میں جنگ رکوائیں:8مسلم ممالک کے سربراہوں کا ٹرمپ سے مطالبہ

تکنیکی غلطی ؟ فلسطین کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کے مائیک بند

فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ اسحاق ڈار

ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کروائیں:فرانسیسی صدر

لندن کے میئر صادق خان شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں:ٹرمپ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak