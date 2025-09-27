صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہدرہ :شوہر نے چھری سے بیوی کوزخمی کردیا

  • جرم و سزا کی دنیا
شاہدرہ :شوہر نے چھری سے بیوی کوزخمی کردیا

لاہور(کرائم رپورٹر)شاہدرہ کے علاقے میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے بیوی کو چھری کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا ۔اطلاع ملنے پر ڈولفن ٹیم نے قاتلانہ حملے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔۔۔

 ترجمان کے مطابق شاہدرہ کے رہائشی 45 سالہ امجد علی نے گھریلو ناچاکی پر 38 سالہ ساجدہ کو چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا ،اس دوران ڈولفن ٹیم 15 کی کال پر موقع پر پہنچ گئی جس کو دیکھ کر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی جسے ناکام بنا کر ملزم سے چھری برآمد کر کے اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانے منتقل کر دیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ چھری کے وار سے خاتون کے منہ، گردن، پیٹ پر زخم آئے ہیں ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak