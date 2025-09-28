ڈاکے ،چوریاں ،شہری لاکھوں روپے سے محروم ہوگئے
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فونز، موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔۔۔
بتایاگیاہے کہ کاہنہ میں اشتیاق سے 1 لاکھ 60ہزار روپے اور موبائل فون،نواب ٹاؤن میں فرقان سے 1 لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،ماڈل ٹاؤن میں شہزاد سے 1 لاکھ 45 ہزار روپے اور موبائل فون،ریس کورس میں علی احمد سے 1لاکھ35ہزار روپے اور موبائل فون،رائے ونڈ میں یاسر سے 1لاکھ 20ہزار روپے موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔برکی اور شالیمار سے کاریں جبکہ لاری اڈا ،باٹا پور اور ساندہ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔