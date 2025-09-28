صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مناواں، شادمان، کاہنہ سے 3افراد کی لاشیں برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)مناواں ،شادمان اور کاہنہ میں خاتون سمیت تین افراد جان بحق ہوگئے ۔ ترجمان ایدھی کے مطابق مناواں میں 55 سالہ نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔۔۔

 شادمان مارکیٹ کے قریب پارک میں 40 سالہ شخص نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق ہوگیا جبکہ صوئے آصل کے قریب 28 سالہ خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ۔جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی شناخت نہ ہو سکی،پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی کارروائی کے بعد لاشیں ایدھی ایمبولینسز کے ذریعے مردہ خانہ منتقل کر دیں، پولیس نے مزید کارروائی شروع کردی۔

 

