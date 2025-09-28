لڑکی،شادی شدہ خاتون اور ماں بیٹی کو اغوا کرلیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مختلف واقعات میں جواں سالہ لڑکی،شادی شدہ خاتون اور ماں بیٹی کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈاکے قریب مقصود کی جواں سالہ بیٹی کو نامعلوم ملزم نے اغواکر کے زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔۔۔
اقبال سٹیڈیم کے قریب سہیل کی اہلیہ کوملزم نے اغواکرکے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے حمید پارک کے رہائشی گل شیر نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزم نے اسکی اہلیہ اور کمسن بیٹی کو اغواکرلیا ہے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ۔