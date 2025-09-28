صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
مریدکے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون جاں بحق

نارنگ منڈی، کالا شاہ کاکو (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)مریدکے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہوگئی، اہلِ علاقہ نے شدید احتجاج کیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق لاہور کے رہائشی وائر ہاؤس منیجر سید عامر  عباس اہل خانہ کے ہمراہ لاہور سے شکرگڑھ اپنے عزیز کو ملنے جا رہے تھے کہ مانانوالہ کے قریب چار موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی تاخیر سے روکنے پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے سید عامر عباس  کی اہلیہ سیدہ مہوش سر پر گولی لگنے سے موقع پر جاں بحق ہوگئیں، تاہم بچوں سمیت دیگر افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔ سفاک ملزم 30 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ادھرنواحی گاؤں کرتو کے قریب ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر متعدد گاڑیوں کے مسافروں سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak