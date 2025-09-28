مریدکے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون جاں بحق
نارنگ منڈی، کالا شاہ کاکو (نمائندہ دنیا، نامہ نگار)مریدکے نارووال روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق ہوگئی، اہلِ علاقہ نے شدید احتجاج کیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق لاہور کے رہائشی وائر ہاؤس منیجر سید عامر عباس اہل خانہ کے ہمراہ لاہور سے شکرگڑھ اپنے عزیز کو ملنے جا رہے تھے کہ مانانوالہ کے قریب چار موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی تاخیر سے روکنے پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے سید عامر عباس کی اہلیہ سیدہ مہوش سر پر گولی لگنے سے موقع پر جاں بحق ہوگئیں، تاہم بچوں سمیت دیگر افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔ سفاک ملزم 30 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوگئے ۔ادھرنواحی گاؤں کرتو کے قریب ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر متعدد گاڑیوں کے مسافروں سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے ۔