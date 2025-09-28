صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے مبینہ زیادتی ،ماں بیٹی پر تشدد،مقدمات درج

  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خاتون سے مبینہ زیادتی اورماں بیٹی پر تشددکامقدمہ درج کرلیا گیا۔ تھانہ غلام آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے کنزہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ آدم چوک کے قریب ملزم نے اسے قابو کر لیا۔۔۔

اور زیادتی کا نشانہ بنانے کردھمکیاں دیتے فرار ہوگیا۔ محلہ سعید آباد کی شاہدہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ ملزم زبردستی گھس آیا اوردونوں کوقابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اسکی کمسن بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ مزاحمت پر ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔

 

