کہروڑپکا، پولیس کارروائی میں منشیات فروش گرفتار
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا ) صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔
ایس ایچ او تھانہ صدر عامر ندیم گجر کے مطابق خفیہ اطلاع پر پولیس نے موضع امیر پور سادات میں چھاپہ مارا اور ملزم ساجد علی راجپوت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے 1020گرام چرس برآمد ہوئی جسے قبضہ پولیس میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے اور اس کے سہولت کاروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔