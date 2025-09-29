صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑپکا، پولیس کارروائی میں منشیات فروش گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
کہروڑپکا، پولیس کارروائی میں منشیات فروش گرفتار

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا ) صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برآمد کرلی۔

ایس ایچ او تھانہ صدر عامر ندیم گجر کے مطابق خفیہ اطلاع پر پولیس نے موضع امیر پور سادات میں چھاپہ مارا اور ملزم ساجد علی راجپوت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزم کے قبضے سے 1020گرام چرس برآمد ہوئی جسے قبضہ پولیس میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے اور اس کے سہولت کاروں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

لڑکیوں کو سرجریز کے طعنے دینا ناقابلِ رحم حرکت :علیزے شاہ

بالاج یاسر سے والد کی گرل فرینڈ بارے سوال پر والدین پر تنقید

کولڈ پلے کنسرٹ سکینڈل نے ایک نیا رخ اختیار کرلیا

اپنی بیوی کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصویر نہیں لگاؤں گا :اذان سمیع

فیصل قریشی کیساتھ زندگی بھرکام کر ناپسندکرونگی :مدیحہ امام

’’جن کی شادی ان کی شادی ‘‘کی کہانی میری تخلیق :شمعون عباسی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak