راولپنڈی،فائرنگ کر کے والد کو زخمی کرنیوالا ناخلف بیٹا گرفتار
راولپنڈی(این این آئی)تھانہ گنجمنڈی پولیس نے جائیداد کے تنازعے پر فائرنگ کر کے اپنے والد کو زخمی کرنے والا ناخلف بیٹا گرفتارکرلیا۔ زیر حراست شخص وقوعہ کے بعد فرار ہو گیا تھا، گنجمنڈی پولیس نے ٹیکنیکل و ہیومن انٹیلی جنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا۔
