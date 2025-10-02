مخبری کی رنجش، ملزم نے خاتون کی 2 بیٹیوں کو اغوا کرلیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقہ 215 رب میں مخالفین کے گھر میں داخلے کی مخبری کرنے پر ایک ملزم نے خاتون کی دو بیٹیوں کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔
امینہ نامی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ ملزم آصف دیوار پھلانگ کر سامنے والے گھر میں داخل ہورہا تھا جس پر اس نے اس گھر کے اہل خانہ کو اطلاع دی۔ اسی رنجش پر ملزم نے اپنے دیگر چار ساتھیوں کے ہمراہ اس کی دو بیٹیوں کو گھر کے باہر سے مبینہ طور پر اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا۔