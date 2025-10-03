صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور، شیخوپورہ میں وارداتیں : ڈاکو لاکھوں کی نقدی لے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور ، شیخوپورہ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) قصور، شیخوپورہ میں وارداتوں کے دوران ڈاکو لاکھوں کی نقدی ، موٹر سائیکلیں لے گئے۔

گوہڑ چھبر کے نزدیک نویدانجم سے 20لاکھ روپے ،علاقہ مان کے قریب انس علی سے ہزاروں روپے اور دو موبائل فون ، خانکے موڑ صدر پھول نگر کے قریب مشتاق احمد سے 20 ہزار روپے چھین لئے ،سرائے مغل سے چور عمران کی موٹرسائیکل ، کوٹ رادھاکشن کے قریب عبدالرحمن کی موٹرسائیکل ،الہ آباد سے امانت علی کی موٹرسائیکل، بونگا بلوچاں سے اظہر اقبال کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔شیخوپورہ لاہور روڈ جوئیانوالہ موڑ کے قریب ڈاکوؤں نے نوجوان ارحم سندھو سے موبائل ،50ہزار نقدی اور دیگر قیمتی سامان ، کوٹ وار میں راہگیر سے ایک لاکھ70ہزار نقدی ، رچنا ٹاؤن میں اسامہ سے موٹرسائیکل چھین لی ، کوٹ عبدالمالک میں ڈاکو عثمان کی دکان سے نقدی موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار ہوگئے۔

