پتنگیں تیار کرا کے بیرون ملک فروخت کرنے والا ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر) مصری شاہ پولیس نے مصری شاہ پتنگیں تیار کرا کے بیرون ملک فروخت کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق مصری شاہ پولیس نے پتنگیں تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر ملزم ارشد کوگرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے لاکھوں مالیت کی 2500 تیار پتنگیں اور خام مال برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
