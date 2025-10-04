سابقہ رنجش ،خاتون کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ وویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ملت ٹاؤن کی رہائشی عظمی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ۔
