صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی، موبائل، کپڑے لے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی، موبائل، کپڑے لے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل، کپڑے اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب کے رہائشی محمد یار نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے نقدی، زیورات اور کپڑوں سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل، کپڑے اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب کے رہائشی محمد یار نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے نقدی، زیورات اور کپڑوں سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak