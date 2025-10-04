گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر چور نقدی، موبائل، کپڑے لے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ملزم نقدی، موبائل، کپڑے اور دیگر سامان لے اڑے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے چک نمبر 187 رب کے رہائشی محمد یار نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اس کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے نقدی، زیورات اور کپڑوں سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
