منشیات فروش گرفتار 2کلوگرام سے زائد آئس برآمد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منشیات فروش کو گرفتار کرکے دو کلوگرام سے زائد آئس برآمد کرلی گئی۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے قادر آباد چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے دو کلوگرام سے زائد آئس برآمد کر لی گئی۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
منشیات فروش کو گرفتار کرکے دو کلوگرام سے زائد آئس برآمد کرلی گئی۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے قادر آباد چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ جس کے قبضے سے دو کلوگرام سے زائد آئس برآمد کر لی گئی۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔