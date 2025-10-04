جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ناصرت کالونی میں سائم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کی جواں سالہ ہمشیرہ کو اغواکرلیا۔ اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
