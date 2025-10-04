صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

  • جرم و سزا کی دنیا
جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ناصرت کالونی میں سائم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کی جواں سالہ ہمشیرہ کو اغواکرلیا۔ اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغواء کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے ناصرت کالونی میں سائم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کی جواں سالہ ہمشیرہ کو اغواکرلیا۔ اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کے20 نکات ہمارے نہیں:ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی،سعودیہ کیساتھ معاہدے کے بعد مزید ممالک شامل ہوئے تو نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا،پاکستان مسلم امہ کی قیادت کریگا:اسحاق ڈار

پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا:شہباز شریف

آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑ کا گیا،کہتے ہیں معافی مانگو،کیوں مانگوں :مریم نواز

صمود فلو ٹیلا کی آخری کشتی پر بھی اسرائیل کا قبضہ،پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے

ججز تبادلہ کیس:صدر کا نوٹیفکیشن عدالتی آزادی کے منافی:جسٹس نعیم افغان او ر جسٹس شکیل کا اختلافی نوٹ

اسرائیل کا صمود فلوٹیلا کو روکنا انسانیت پر کھلا حملہ:بلاول

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak