پنج پیر سے 42 سالہ شخص کی لاش برآمد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پنج پیر سے 42 سالہ شخص کی لاش برآمد ہونے پر پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ سٹی کے علاقہ دربار پنچ پیر سے محمود نامی شخص، سکنہ محلہ رشید آباد، کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اطلاع ملنے پر سینئر پولیس افسران، ایس ایچ او تھانہ سٹی سمیت پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا گیا۔
