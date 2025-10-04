غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے 2ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر وین میں غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے دو ڈرائیورز کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دو مسافر ویگنوں کو روک کر چیک کیا۔ جن میں نصب کئے گئے غیر معیاری گیس سلنڈر جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتے تھے ۔ جن کے ڈرائیورز کو گرفتار کرکے واقعات کے مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔
