مسلح افراد نے کار سوار خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے کار سوار خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تھا نہ پیپلز کالونی کے علاقے سوساں روڈ پر شہزاد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے ایکسیڈنٹ ہونے کے تنازعے پر مبینہ طور پر اس کی اہلیہ کو قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
