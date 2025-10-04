صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر اور موٹرسائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، 2افراد زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈمپر اور موٹرسائیکل میں تصادم خاتون جاں بحق، 2افراد زخمی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سرگودھا روڈ بائی پاس پر ڈمپر اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے۔۔۔

ریسکیو 1122 کے مطابق تیز رفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل کو ٹکر ماری جس سے 45 سالہ شہناز زوجہ ممتاز موقع پر دم توڑ گئی، جبکہ 45 سالہ زاہدہ بی بی زوجہ محمد یار اور 30 سالہ راشد ولد مختار ساکنان دلخوشاب چنیوٹ شدید زخمی ہو گئے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ منتقل کر دیا۔ جاں بحق خاتون کی لاش کفن میں لپیٹ کر ورثا کے حوالے کر دی گئی۔

 

