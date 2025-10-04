خریداری کیلئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے لئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا کر دیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں قائم مین گلبرگ مارکیٹ میں معین نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے ۔
