صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خریداری کیلئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا

  • جرم و سزا کی دنیا
خریداری کیلئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے لئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا کر دیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں قائم مین گلبرگ مارکیٹ میں معین نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

خریداری کے لئے مارکیٹ آئے شہری کی جیب کا صفایا کر دیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں قائم مین گلبرگ مارکیٹ میں معین نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی ٹیسٹ سکواڈ کے 4 کھلاڑی ڈومیسٹک کرکٹ کیلئے ریلیز

شارلٹس ول اوپن سکواش، نور زمان سیمی فائنل میں پہنچ گئے

شعیب اوراہلیہ ثنا جاوید کے امریکا میں سیر سپاٹے ، تصاویر شیئر

ویمنز ورلڈ کپ، انگلینڈ نے جنوبی افریقا کو 10وکٹ سے ہرادیا

بارسلونا نے ورلڈ ہینڈ بال کلب چیمپئن شپ جیت لی

فیفا ورلڈکپ 2026کیلئے آفیشل میچ بال ٹریونڈا متعارف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak