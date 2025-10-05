صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور، وارداتوں میں لاکھوں روپے زیورات ، موٹر سائیکلیں چھن گئیں

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور، وارداتوں میں لاکھوں روپے زیورات ، موٹر سائیکلیں چھن گئیں

قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، طلائی زیورات اور موٹر سائیکلیں چھین لیں۔۔۔

گنڈاسنگھ والا کے علاقہ ساندہ پھاٹک کے قریب سے ڈاکوؤں نے مہالم کلاں کے رہائشی زین العابدین سے 35 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ پولیس تھانہ چھانگامانگا کے علاقہ مقام کے قریب سے ڈاکوؤں نے محمد حذیفہ ولد اقبال سے 50 ہزار روپے نقدی چھین لی۔  جمبر سے مجاہد علی کی گاڑی کا تالا توڑ کر 1 لاکھ روپے چوری کرلئے ۔ نادرا دفتر کھڈیاں کے قریب چور چھبر کے رہائشی محمد محسن کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے جبکہ سرائے مغل سے چور ناصر علی کی موٹرسائیکل بھی چوری ہو گئی۔

 

