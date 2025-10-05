صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین ٹاؤن:بھائی کی فائرنگ سے بہن شدیدزخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور(کرائم رپورٹر) گرین ٹاؤن کے علاقے میں بھائی نے گھریلو جھگڑے کے دوران بہن کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا۔۔۔

اطلاع ملنے پر پولیس نے زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کر کے فرار ہونے والے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گرین ٹاؤن عظمت چوک کے رہائشی نے گھریلو جھگڑے کی بنا پر اپنی بہن 19 سالہ رابعہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر کے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ۔

 

