سی سی ڈی مبینہ مقابلے ،2ڈاکو اپنی ساتھیوں کی گولی سے ہلاک

کاہنہ میں زیرحراست ملزم چھڑانے کیلئے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کرڈالی گوجرانوالہ میں ناکے پر ایک ڈاکو اپنے ساتھی کی گولی کی زدمیں آکرہلاک ہوگیا

لاہور،کاہنہ ،گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر،نامہ نگار)لاہور اورگوجرانوالہ میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلوں میں ایک ڈاکو اور ایک زیرحراست ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آکر مارے گئے ۔ سی سی ڈی ذرائع کے مطابق لاہورکے تھانہ کاہنہ کی حدود میں نشاندہی کیلئے جانیوالے زیرحراست ملزم کو چھڑانے کیلئے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی جس کی زد میں آکر زیرحراست ملزم مارا گیا جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے ۔تھانہ کینٹ گوجرانوالہ کے علاقہ تلونڈی کھجور والی میں سی سی ڈی ٹیم نے ناکہ پردو مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا،جنہوں نے فائرنگ کردی ،اس دوران ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے مارا گیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ 

 

 

 

