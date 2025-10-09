صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تنازع پر 9افراد کی فائرنگ ، نوجوان شدید زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
محمد عمران اور ساجد میں جھگڑا ہو گیا ،ملزم موقع سے فرار ہو گئے

گوجرہ (نمائندہ دنیا )محلہ سراج ٹاؤن میں معمولی تنازعہ شدت اختیار کر گیا، نو افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ محمد عمران اور ساجد وغیرہ کے درمیان جھگڑا ہوا تھا جس میں عمران معمولی زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے بعد وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے کیلئے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال جا رہا تھا کہ ساجد وغیرہ نے جھنگ روڈ پر اسے گھیر لیا اور فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ملزم موقع سے فرار ہو گئے جبکہ زخمی کو طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے نو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

