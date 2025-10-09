صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش ڈسپنسر کی10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش

اوباش ڈسپنسر کی10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش

گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 518 گ ب کی نسرین بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرایا ہے کہ چک نمبر 162 گ ب کا رہائشی غلام مرتضیٰ اپنے گاؤں میں کلینک چلا رہا ہے ۔ میری دس سالہ بیٹی انیتا دوائی لینے گئی تو ملزم نے بچی کو پکڑ کر زیادتی کی کوشش کی۔بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔

