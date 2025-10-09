اوباش ڈسپنسر کی10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش
گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 518 گ ب کی نسرین بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرایا ہے کہ چک نمبر 162 گ ب کا رہائشی غلام مرتضیٰ اپنے گاؤں میں کلینک چلا رہا ہے ۔ میری دس سالہ بیٹی انیتا دوائی لینے گئی تو ملزم نے بچی کو پکڑ کر زیادتی کی کوشش کی۔بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔
