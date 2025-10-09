صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے چناب چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر معذوری کا ڈھونگرے چا کر بھیک مانگنے والے پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے چناب چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر معذوری کا ڈھونگرے چا کر بھیک مانگنے والے پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak