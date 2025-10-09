گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے وا لا ڈرائیور گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری اور خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثات کا سبب بن سکتا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
