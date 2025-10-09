صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے وا لا ڈرائیور گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے وا لا ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری اور خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثات کا سبب بن سکتا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

گاڑی پر خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ تیز رفتاری اور خطرناک کرتب دکھانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثات کا سبب بن سکتا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak