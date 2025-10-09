صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبہ کو ہراساں کرنے والا گرفتار سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی

  • جرم و سزا کی دنیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ باغبانپورہ کے علاقے میں طالبہ کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

مبارک کالونی میں موٹر سائیکل سوار اوباش نے گلی سے گزرتی کالج کی طالبہ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر ملزم کی شناخت فیضان کے نام سے ہوئی۔راہگیر محمد وارث نے تھانہ باغبانپورہ پولیس کو تحریری درخواست دی جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

 

