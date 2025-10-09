لدھیوالہ وڑائچ :شادو موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادو موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزمان جمشید عرف آکاش اورانیس کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین موٹر سائیکلیں برآمد کر لیے لیں ،پولیس کے مطابق ملزمان شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے فروخت کرتے تھے ۔
