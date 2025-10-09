صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ :شادو موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادو موٹر سائیکل چور گینگ کے دو ملزمان جمشید عرف آکاش اورانیس کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تین موٹر سائیکلیں برآمد کر لیے لیں ،پولیس کے مطابق ملزمان شہر کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کر کے فروخت کرتے تھے ۔

