صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

23سالہ ٹک ٹاکر کو لاہور سے سرگودھا بلا کر اجتماعی زیادتی

  • جرم و سزا کی دنیا
23سالہ ٹک ٹاکر کو لاہور سے سرگودھا بلا کر اجتماعی زیادتی

کی پنڈی بھٹیاں کے قاسم علی سے دوستی تھی ،ملزم نے اسے سرگودھا بلالیا سیر سپاٹے کے بعد قاسم اسے اپنے دوست کے پاس لے گیا،مقدمہ در ج

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) لاہور کی رہائشی 23 سالہ ٹک ٹاکر کو دوستی کے بہانے سرگودھا بلا کر دو افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔تفصیلات کے مطابق شمس آباد لاہور کی رہائشی ٹک ٹاکر (ا)کی پنڈی بھٹیاں کے ٹک ٹاکر قاسم علی سے دوستی تھی۔ گزشتہ روز قاسم علی نے متاثرہ لڑکی کو سرگودھا بلایا۔ دونوں سیال موڑ کے قریب کار میں گھومتے رہے بعد ازاں قاسم علی اسے اپنے دوست کے پاس لے گیا۔پولیس کے مطابق دونوں ملزموں نے  اسے لکسیاں کے قریب کماد کے کھیت میں لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا، متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

عمر ایک نمبر،اظہر محمود نے آصف آفریدی پر تنقید رد کر دی

ویمنز ورلڈ کپ،جنوبی افریقا نے بھارت سے یقینی جیت چھین لی

ہمسٹرنگ انجری ، افریقی بالر کویونا مافاکاپاکستان کیخلاف سیریز سے باہر

ایشین کپ فٹبال کوالیفائرز ،پاک افغانستان میچ ڈرا

مچل سٹارک 11سال بعد بی بی ایل میں واپسی کو تیار

گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak