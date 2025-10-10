23سالہ ٹک ٹاکر کو لاہور سے سرگودھا بلا کر اجتماعی زیادتی
کی پنڈی بھٹیاں کے قاسم علی سے دوستی تھی ،ملزم نے اسے سرگودھا بلالیا سیر سپاٹے کے بعد قاسم اسے اپنے دوست کے پاس لے گیا،مقدمہ در ج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) لاہور کی رہائشی 23 سالہ ٹک ٹاکر کو دوستی کے بہانے سرگودھا بلا کر دو افراد نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔تفصیلات کے مطابق شمس آباد لاہور کی رہائشی ٹک ٹاکر (ا)کی پنڈی بھٹیاں کے ٹک ٹاکر قاسم علی سے دوستی تھی۔ گزشتہ روز قاسم علی نے متاثرہ لڑکی کو سرگودھا بلایا۔ دونوں سیال موڑ کے قریب کار میں گھومتے رہے بعد ازاں قاسم علی اسے اپنے دوست کے پاس لے گیا۔پولیس کے مطابق دونوں ملزموں نے اسے لکسیاں کے قریب کماد کے کھیت میں لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا، متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ، واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔