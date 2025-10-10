چوری و ڈاکے : شہری لاکھوں نقدی، قیمتی اشیاء سے محروم
غلام عباس سے 1 لاکھ 70 ہزار، ضیاء سے 1 لاکھ 25 ہزار روپے لوٹ لئے گئے لوئرمال ، نشترکالونی ، بادامی باغ ،سندر اور سمن أٓباد سے 5 موٹرسائیکلیں چوری
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی 13 وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ،موبائل فونز اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں نے چوہنگ میں غلام عباس سے 1 لاکھ 70ہزار روپے اور موبائل فون ،غازی أٓباد میں دلاور سے 1 لاکھ 65ہزار روپے اور موبائل فون،ہنجروال میں تبسم سے 1 لاکھ 50ہزار روپے اور موبائل فون ، مزنگ میں ریاض سے 1لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،شیراکوٹ میں ضیاء سے 1لاکھ25ہزار روپے ،موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا ۔اسی طرح نواب ٹاؤن میں غضنفر سے 15 ہزار روپے ،گجر پورہ میں فیاض سے 20 ہزار روپے اور موبائل فون ،کوٹ لکھپت میں مجاہد سے 6 ہزار روپے چھین لئے گئے ۔ ادھر نامعلوم افراد لوئرمال سے نعیم ، نشترکالونی سے ساجد، بادامی باغ سے سلطان ،سندر سے اویس اور سمن أٓباد سے ارباب کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے ۔