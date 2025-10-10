صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5مبینہ مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک، 4 زخمی حالت میں گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سی سی ڈی لاہور کی زیر حراست ملزم رمضان اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کانشانہ بنا و زیرآباد ، بصیر پور میں بھی ایک، ایک ملزم مارا گیا، گرفتاریاں گوجرانوالہ میں ہوئیں

 لاہور،گوجرانوالہ،وزیرآباد ،بصیرپور(کرائم رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پنجاب پولیس کے ذیلی ادارے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ(سی سی ڈی )پنجاب کے لاہور سمیت مختلف شہروں میں5مبینہ مقابلے ،3ڈاکو ہلاک، 4زخمی حالت میں گرفتار کر لئے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن زیرحراست ملزم رمضان کو ریکوری کیلئے نشترکالونی لے کر گئی تو وہاں ملزم کو چھڑوانے کیلئے اس کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا اور گولیاں  لگنے سے ملزم رمضان مارا گیا جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے ۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق ہلاک ملزم رمضان کا تعلق پشاور سے تھا اوروہ بین الصوبائی وارداتوں میں ملوث تھا۔

ادھر وزیرآبادمیں سی سی ڈی نے تھانہ صدر کے علاقہ چشتی چوک نالہ پلکھو سے ملحق بند روڈ پر ناکہ لگا رکھا تھا اس دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے موٹرسائیکل سوار ڈاکو سعید پٹھان سکنہ بدوکی ہلاک ہو گیا، پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر دی ہے ۔ علاوہ ازیں گوجرانوالہ کے تھانہ صدر کے علاقہ اٹاوہ اور تھانہ کینٹ کی حدود کوٹ شاہاں کے قریب بھی سی سی ڈی ٹیموں نے ناکہ لگا کر ملزموں کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزموں نے روکنے کی بجائے تیز رفتاری میں موٹرسائیکلیں بھگا دیں ، موٹرسائیکلیں ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرانے پر 4ملزم شدید زخمی ہو گئے جنہیں زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ۔ادھر ضلع اوکاڑہ کی تحصیل دیپالپورکے قصبہ بصیرپور حویلی لکھاروڈپرموڑ دھول فقیربخش کے قریب رات گئے سی سی ڈی سے مقابلہ میں خطرناک ڈاکو ذوالفقارعرف انتظارساکن موضع اکبر ہلاک ہوگیاجبکہ اسکے 2 ساتھی فرارہوگئے ۔ہلاک ڈاکو ڈکیتی،راہزنی،وہیکل چوری سمیت39سنگین نوعیت کے مقدمات میں ریکارڈیافتہ تھا۔ 

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
