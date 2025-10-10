90لاکھ کی چوری پر گھریلو ملازم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)نقب زنی کی بڑی واردات کا ڈراپ سین، انویسٹی گیشن پولیس نے غالب مارکیٹ کے علاقہ میں خاتون شہری کے گھر 90 لاکھ مالیت کے زیورات کی چوری کا معمہ حل کر کے گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان کے مطابق غالب مارکیٹ کے علاقہ میں خاتون شہری کے گھر 90 لاکھ مالیت کے زیورات کی چوری کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے انویسٹی گیشن پولیس کوخصوصی ٹاسک دیا ،جس پر انویسٹی گیشن تھانہ غالب مارکیٹ پولیس نے سی سی ٹی کیمروں اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔