صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور، شہریوں سے لاکھوں روپے فون، 5 موٹر سائیکلیں چھن گئیں

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور، شہریوں سے لاکھوں روپے فون، 5 موٹر سائیکلیں چھن گئیں

قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، چوری کی متعدد وارداتوں میں ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون، اور 5 موٹر سائیکلیں چھین لیں۔

تھانہ صدر چونیاں کے علاقہ دربار شیخ علم دین کے نزدیک ڈاکوؤں نے کوٹھا کلاں کے محمد اعظم سے 11 لاکھ روپے ،تھانہ صدر قصور کے علاقہ نول کے قریب قادی ونڈ کے رہائشی جاوید اقبال سے 35ہزار روپے ،بھوئے آصل چھانگامانگا کے قریب نذرحسین سے 30ہزار روپے اور موبائل فون ،نواب سٹی پتوکی سے کوٹ فضل دین کے محمد اویس سے ہزاروں روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل،جمبر کلاں صدر پھول نگر کے قریب تیرتھ کے عرفان علی سے نقدی اور موٹرسائیکل چھین لی۔ پیرووالا روڈ سے نامعلوم چور عبداﷲ سرفراز کے گھر سے ایک لاکھ 60ہزار روپے کا قیمتی سامان، گورنمنٹ اسلامیہ گریجوایٹ کالج کے قریب ہری ہر برج کلاں کے محمد خلیل کی موٹرسائیکل ، کوٹ رادھاکشن سے نتھوکی کے رہائشی محمد سہیل،اور فیصل کالونی پتوکی سے محمد بلال کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak