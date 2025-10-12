کچہ کے ڈاکوؤں کا پولیس وین پر حملہ ،1اہلکار شہید، 2زخمی
لاہور (کرائم رپورٹر)راجن پور کے تھانہ بنگلہ اچھا کی حدود میں پٹرولنگ پولیس وین پر کچہ کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، فائرنگ سے ایلیٹ پولیس اہلکار ناصر میرانی شہید جبکہ دو اہلکار زخمی ہو گئے ، اطلاع پر ڈی پی او راجن پور فاروق امجد کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جار ی رہا۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق زخمیوں میں ڈرائیور کانسٹیبل محمود اور ایلیٹ کانسٹیبل ثنا اللہ شامل ہیں، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔آئی جی پنجاب عثمان انور نے آر پی او ڈی جی خان سے رپورٹ طلب کر لی ہے ۔ انہوں نے شہید اہلکار ناصر میرانی کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ زخمی اہلکاروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔آئی جی پنجاب نے ڈی پی او راجن پور کو ہدایت کی کہ فائرنگ میں ملوث ملزموں کی فوری گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس شہید پولیس کانسٹیبل ناصر میرانی کے اہلخانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی، فلاح و بہبود کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔