کاہنہ :لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 4ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور (آئی این پی) کاہنہ میں 18سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے متاثرہ لڑکی کے گھر جاکر اسکے خاندان سے ملاقات میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔حنا پرویز بٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت متاثرہ لڑکی کو مکمل قانونی، طبی اور نفسیاتی معاونت فراہم کرے گی۔

