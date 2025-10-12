گجرات:غیر قانونی منی پٹرول پمپس آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گجرات و کنٹرولر سول ڈیفنس نورالعین قریشی کی ہدایت پر سول ڈیفنس ریزیلیئنس کورپس گجرات کی جانب سے غیر قانونی منی پٹرول پمپس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی ڈیکینٹنگ کے خلاف کارروائی کی گئی۔
سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم واہلہ کی نگرانی میں ٹیموں نے ضلع بھر میں مختلف مقامات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں ۔چک سکندر اور موہری شریف میں دو غیر قانونی منی پٹرول سٹیشن سیل کئے گئے جبکہ موہری روڈ کھاریاں اور دھوریا میں دو منی پٹرول ڈسپنسر ضبط کر لئے گئے ۔