صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:غیر قانونی منی پٹرول پمپس آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

  • جرم و سزا کی دنیا
گجرات:غیر قانونی منی پٹرول پمپس آئل ایجنسیوں کیخلاف کارروائی

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر گجرات و کنٹرولر سول ڈیفنس نورالعین قریشی کی ہدایت پر سول ڈیفنس ریزیلیئنس کورپس گجرات کی جانب سے غیر قانونی منی پٹرول پمپس، آئل ایجنسیوں اور ایل پی جی ڈیکینٹنگ کے خلاف کارروائی کی گئی۔

سول ڈیفنس آفیسر گجرات عاصم واہلہ کی نگرانی میں ٹیموں نے ضلع بھر میں مختلف مقامات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں ۔چک سکندر اور موہری شریف میں دو غیر قانونی منی پٹرول سٹیشن سیل کئے گئے جبکہ موہری روڈ کھاریاں اور دھوریا میں دو منی پٹرول ڈسپنسر ضبط کر لئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دنیا کا سب سے مہنگا برگرمتعارف ،قیمت 31لاکھ روپے

80لاکھ روپے میں نیلامی ، ’’ہوئیا‘‘کا پرسب سے مہنگا

چوہے نے لائیو خبریں پڑھتی خاتون اینکر کی دوڑ لگوا دی

بھارتی گاؤں کے نلکوں،ٹیوب ویلوں سے مچھلیاں نکلنے لگیں

عورتوں میں ڈپریشن کا جینیاتی خطرہ مردوں کی نسبت زیادہ

زیبرے کی سفید کالی دھاریاں کیڑوں سے بچاؤ کیلئے مفید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
افغان،بھارت معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذرا سنبھل کے چلنے کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لندن کی ایک رات
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قومی بقا اور اندرونی تقسیم کا چیلنج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو نوبیل پرائز کیوں نہیں ملا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آر ایس ایس کی دہشت گردانہ تاریخ کے سو برس
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak