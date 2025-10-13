مبینہ پولیس مقابلے ،ایک ڈاکو ہلاک ، 3 زخمی حالت میں گرفتار
لاہور،کاہنہ(کرائم رپورٹر،نمائندگان دنیا،نامہ نگار) لاہور میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا، اوکاڑہ کے مختلف علاقوں میں 2مبینہ مقابلوں کے بعد 3ڈاکو زخمی حالت میں گرفتارکر لئے گئے ۔تفصیلات کے مطابق لاہور میں سی سی ڈی کاہنہ نے ڈیفنس روڈ میں اشتہاری کی گرفتاری کیلئے چھاپہ ماراتو ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کردی۔۔۔
جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو مار ا گیا جس کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی ہے ، وہ 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا،گولیوں کی زد میں آنے سے کانسٹیبل شجرعباس زخمی بھی ہوا، ہلاک ڈاکو کے زیر استعمال موٹر سائیکل اور اسلحہ قبضے میں لے لیاگیا ۔ ادھر اوکاڑہ کے نواحی علاقہ قادر آباد روڈ پر رات گئے پولیس مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے قطب پورہ روڈ پر موٹرسائیکل سوار دو ڈاکو اعجازاورعلی حیدرساکنان کنگن پور زخمی ہوگئے جبکہ تھانہ شاہبور کے علاقہ 37/ 38 فور ایل میں فائرنگ کے تبادلہ میں ڈاکوجعفر زخمی ہو گیا ،جو قتل ، اقدام قتل اور ڈکیتی جیسے 31 سنگین جرائم میں ملوث تھا،پولیس نے تینوں ملزموں کو حراست میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔