ای ایپ سے 5 اشتہاری گرفتار ، 18 مسروقہ وہیکلز برآمد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں۔جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ای پولیس پوسٹ کے ذریعے جرائم پیشہ عناصرکیخلاف گھیرا تنگ کیاجارہاہے ۔ ضلع بھر میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے مشکوک افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کا عمل جاری ہے ۔
پولیس نے ایک ماہ میں ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 42642 افراد کو چیک کیا ۔ ایک ماہ کے دوران ای پی پی چیکنگ کے دوران 45311 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ جدید ایپ سے چیکنگ کے دوران مختلف مقدمات میں مطلوب 5 اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیااو ر 18 مسروقہ وہیکلز برآمد ہوئیں۔اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداﷲ احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں ۔ جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کاروائیاں مزید تیزی سے جاری ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ۔