  • جرم و سزا کی دنیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)کال سنتے شہری سے جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیا گیا۔تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقہ اسلام پورہ میں یاسر کال سنتا سڑک کنارے جا رہا تھا کہ عقب سے آنے والے نامعلوم موٹرسائیکل سوار ملزم نے اس سے جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیا اور فرار ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

