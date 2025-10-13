صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:منشیات فروش چرس سمیت گرفتار، مقدمہ درج

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور:منشیات فروش چرس سمیت گرفتار، مقدمہ درج

قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ بی ڈویژن نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران کامل شاہ قبرستان میں منشیات فروخت کرنے والے سلامت پورہ قصور کے رہائشی آصف عرف کڑکا سے 1400گرام چرس برآمد کرلی ۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

