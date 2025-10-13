صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکو بیوپاری سے لاکھوں روپے لوٹ کرفرار

  • جرم و سزا کی دنیا
خانقاہ ڈوگراں(نامہ نگار)موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے بیوپاری کو لوٹ لیا۔صفدرآباد روڈ کا رہائشی لیاقت علی اپنے جانور شیخوپورہ منڈی میں فروخت کر کے واپس آرہا تھا کہ بڑا سرکاری کے قریب تین موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی اور گاڑی رکنے پر 4لاکھ 60 ہزار روپے چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

