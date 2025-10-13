ڈاکو بیوپاری سے لاکھوں روپے لوٹ کرفرار
خانقاہ ڈوگراں(نامہ نگار)موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے بیوپاری کو لوٹ لیا۔صفدرآباد روڈ کا رہائشی لیاقت علی اپنے جانور شیخوپورہ منڈی میں فروخت کر کے واپس آرہا تھا کہ بڑا سرکاری کے قریب تین موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی اور گاڑی رکنے پر 4لاکھ 60 ہزار روپے چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے بیوپاری کو لوٹ لیا۔صفدرآباد روڈ کا رہائشی لیاقت علی اپنے جانور شیخوپورہ منڈی میں فروخت کر کے واپس آرہا تھا کہ بڑا سرکاری کے قریب تین موٹرسائیکل سوار ڈاکوئوں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی اور گاڑی رکنے پر 4لاکھ 60 ہزار روپے چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔