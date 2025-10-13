صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر 17سالہ لڑکا جاں بحق

قصور(خبرنگار )ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ کر 17 سالہ لڑکا جاں بحق، قصور کے علاقے قادرآباد میں محنت کش سلمان ٹریکٹر ٹرالی سے اترنے کے دوران پھسل کر نیچے گر گیا۔عینی شاہدین کے مطابق ٹرالی کا ٹائر سلمان کے اوپر سے گزر گیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تھانہ صدر پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہے ۔

