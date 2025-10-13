E-paper
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
مصر:آج غزہ امن معاہدے پر دستخط، شہباز شریف سمیت 20عالمی رہنما شریک ہونگے
سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر عبدالکریم العیسی پاکستان پہنچ گئے
تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان کا اعلامیہ گمراہ کن: عرفان صدیقی
پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس آج،لوکل گورنمنٹ بل منظور ی کیلئے ایجنڈے میں شامل
رانا ثنا کی سیاسی جماعتوں میثاق پاکستان کیلئے اتحاد کی دعوت
پاکستان اور افغانستان کے طورخم اور چمن بارڈر بند
تازہ ترین
غزہ امن معاہدہ، امریکا سمیت ثالث ممالک نے دستخط کردیئے
وزیراعظم کی ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، فلسطین سے یکجہتی کا اعادہ
شہبازشریف نےایک بار پھر ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی درخواست کردی
سہیل آفریدی وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب، احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں: پہلا خطاب
اسحاق ڈار کی امریکی و ترک وزرا خارجہ سے ملاقات، جنگ بندی پر اظہار تشکر
آج کے کالمز
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Add Roznama Dunya to Home
