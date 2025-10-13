سیالکوٹ :بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )بھائی نے بھائی اور بھابھی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ محلہ بن والہ کا محمد جمال بیوی اور بچوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس کا بھائی بلال جو اسی گھر میں رہتا ہے آیا اور جمال اوربھابھی کو زدوکوب کر نے لگا، ملزم نے دوران تشدد بھابھی کے کپڑے پھاڑ کر نیم برہنہ کردیا، تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
